Dallagnol deixará a liderança da Operação Lava Jato

247 - O coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, deixará o comando da força-tarefa nos próximos dias. Fontes ligadas à operação disseram que o motivo seria um problema de saúde de sua filha, de acordo com a CNN Brasil. O procurador também tenta evitar que o Conselho Nacional do Ministério Público abra um processo administrativo disciplinar contra ele.

As críticas à conduta do procurador na Lava Jato aumentaram a partir de junho do ano passado, quando passaram a ser divulgadas irregularidades na operação em reportagens do Intercept Brasil, conhecidas como Vaza Jato.

Em março deste ano de 2020, por exemplo, uma matéria apontou que ele e o procurador Vladimir Aras não entregaram nomes de pelo menos 17 americanos que estiveram em Curitiba em 2015 sem conhecimento do Ministério da Justiça, ou seja, esconderam uma cooperação ilegal com os Estados Unidos.

Outra reportagem, esta do ano passado, apontou que ele recebeu R$ 33 mil de uma empresa delatada na Lava Jato, a Neoway, que presta serviços de informática.

Outra publicação mostrou que Dallagnol duvidava da existência de provas contra Lula no processo do triplex em Guarujá (SP). Mesmo assim a denúncia foi apresentada. O ex-presidente, no entanto, nunca dormiu nem tinha a chave do apartamento.

