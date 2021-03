Dallagnol diz que conversas entre juízes e promotores "são normais" e apanha nas redes

Procurador Deltan Dallagnol, cujos crimes foram expostos pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento da suspeição de Sérgio Moro, admitiu pela que são verdadeiras as conversas em que ele, procuradores e Moro tramam a perseguição contra Lula edit

Revista Fórum - O procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, foi às redes sociais para elogiar o comportamento do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que defendeu a Lava Jato. Porém, acabou admitindo que as conversas entre integrantes da operação são autênticas.

“Nesta semana muita gente saiu em defesa da Lava Jato. O ministro Marco Aurélio do STF, por exemplo, defendeu a legalidade da operação, esclareceu que conversas entre juízes e membros do MP ou advogados são normais e disse que está havendo uma inversão de papéis”, postou Dallagnol.

Continue lendo na Fórum.

Confira algumas reações de internautas:

conversas entre juizes e membros do MP é uma coisa bem diferente disso aqui: pic.twitter.com/Dh08ghyoVu — Ren🅰️to (@RTecch) March 12, 2021

Total inversão dos papéis. Criminosos investigando e perseguindo inocentes. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) March 12, 2021

COMEÇOU O MIMIMI DO PROMOTOR QUE QUEBROU A LEI... March 12, 2021

A cadeia é que é o seu lugar! Abç. — Telma (@telmamello) March 12, 2021

A matéria do @TheInterceptBr sobre o crucifixo é demolidora. Nenhuma prova, sequer indício, apenas vontade política e torcida pela condenação de um desafeto político. Gastou-se dinheiro público mobilizando estrutura para perseguir uma fake news. A Lava Jato desmoralizou o MPF. — David Gomes (@davidgomesrio) March 12, 2021

Juiz junto com Promotor para condenar réu é mesmo uma inversão de papéis. Em 10 anos Advogando tive 0 conversas combinando com juiz a melhor defesa que eu podia fazer para um cliente. Achei que era assim com todo mundo, mas eu devo viver no mundo invertido. — Parabelo e punhal na mão! #Lockdownjá! (@adv_lcaetano) March 12, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.