Damares critica Drauzio Varella por empregar termo 'pessoas com vagina'

"Coloque lá em seu Twitter, doutor Drauzio, a palavra mulher. Respeito as trans, luto para que elas sejam cuidadas com todo carinho e dignidade, mas, por favor doutor, não diga que mulheres são pessoas com vaginas", postou a ministra Damares Alves edit

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, usou sua página no Facebook para criticar o médico Drauzio Varella por ter utilizado o termo “pessoa com vagina” em uma postagem nas redes sociais”. A terminologia é empregada para incluir mulheres e pessoas trans no mesmo grupo.

"Coloque lá em seu Twitter, doutor Drauzio, a palavra mulher. Respeito as trans, luto para que elas sejam cuidadas com todo carinho e dignidade, mas, por favor doutor, não diga que mulheres são pessoas com vaginas", escreveu Damares.

"Conseguem imaginar o nome do nosso MMFDH mudado para Ministério da Pessoa com Vagina, da Família e dos Direitos Humanos? Reitero meu respeito à comunidade trans, mas quero ser chamada de mulher, completou a ministra com ironia.

A postagem de Drauzio Varella faz referência a candidíase, uma infecção genital que acomete normalmente mais a vagina que o pênis. "A candidíase atinge até 75% das pessoas com vagina em alguma fase da vida e, embora haja essa confusão, ela não é sexualmente transmissível (...)", escreveu o médico na postagem.

Confira a postagem de Damares Alves sobre o assunto.





