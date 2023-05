Damares dava bonecos de feto a servidores do Ministério dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro

Tema voltou a ganhar relevância após o episódio ocorrido no Senado no dia 27 de abril, envolvendo a ex-ministra, o senador Eduardo Girão e o ministro Silvio Almeida edit

247 - Quando ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo Bolsonaro (PL), Damares Alves dava bonecos de fetos a servidores da pasta e os exibia em mesas, em um gesto de aceno a entidades antiaborto, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

O tema voltou a ganhar relevância após o episódio ocorrido no Senado no dia 27 de abril, quando a atual senadora e seu colega bolsonarista, Eduardo Girão, tentaram entregar um dos bonecos de feto ao atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida .

“Eu queria muito, ministro Silvio, que o senhor recebesse de mim e do senador Girão um presentinho. A gente vai entregar para o senhor com muito carinho. Eu vou deixar com o senhor um bebezinho de 12 semanas”, disse a ex-ministra. Silvio, então, rejeitou o presente e classificou o caso como "inaceitável, um escárnio".

