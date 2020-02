Damares desrespeita a Constituição e diz que PMs têm direito de fazer greve

247 - Em entrevista ao jornalista Jamil Chade, depois de discursar no Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira (24), em Genebra, a ministra Damares Alves (da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) disse que os policiais militares têm direito a fazer greve.

"Todo mundo tem direito à greve. As categorias têm direito à greve", insistiu. "O que eu percebi é que os policiais no Ceará estão no limite", afirmou Damares ao jornalista.

Mas a Constituição proíbe greve de policiais militares e o STF (Supremo Tribunal Federal), em decisão de 2017, estendeu o veto a agentes das polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Corpo de Bombeiros.