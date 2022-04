Damares diz que o 'inferno mandou soldados' contra 'governo cristão' e ataca Moraes: 'capeta careca'

Apoie o 247

247 - Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, afirmou que "o inferno enviou capetas" para atrapalhar o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro (PL). Embora não tenha citado nomes, a ex-ministra bolsonarista fez referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como um dos enviados pelo inferno ao afirmar que tem até "capeta careca" tentando atrapalhar o “governo cristão” do atual ocupante do Palácio do Planalto.

“Saibam que o inferno está com muita raiva de todos nós e o inferno está se levantando. O inferno mandou uns capetas que vocês não têm ideia, tem um até careca. Vocês não têm idea dos capetas e dos soldados que o inferno tem mandado. Não tem sido fácil, tudo se levanta contra esse governo", disse Damares, de acordo com o Metrópoles.

O ministro do STF é responspavel por uma série de decisões que vão de encontro ao desejo do palácio do Planalto, além de ter sob sua responsabilidade inquéritos que têm Jair Bolsonaro, além de seus familaires e aliadosm como alvo.

Em 31 de março, Damares e outros ministros entregaram seus cargos visando disputar um mandato eletivo nas eleições de outubro. A ex-ministra, que também é líder evangélica, uma das bases de apoio do governo Bolsonaro, se filiou ao Republicanos, mas não confirmou sua candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal.

