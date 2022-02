Damares diz que “trabalha em silêncio” no caso Moïse

Apoie o 247

247 - Pressionada pelo corpo técnico do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para que a pasta se posicione sobre o assassinato do congolês Moïse Kabagambe, a ministra Damares Alves disse nesta quarta-eira (2), por meio das redes sociais, que a pasta está acompanhando o caso em "silêncio".

“Não dá pra vir pra rede social o tempo todo falar tudo o que estamos fazendo. Trabalhamos em silêncio, mas trabalhamos”, disse a ministra em sua conta no Twitter.

A pasta, também pelas redes sociais, disse que entrou em contato com a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro para ter mais informações do caso e que enviou o Secretário-adujnto de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Esequiel Roque, para acompanhar de perto o caso.

“A Secretaria se colocou à inteira disposição das autoridades do Rio de Janeiro, para cooperar com as ações que contribuam na promoção e preservação dos Direitos Humanos”, diz trecho da nota da Secretaria.

Nosso ministério acompanha o caso e espera apuração rigorosa desse crime brutal. Aproveito para me solidarizar com a família e toda a comunidade congolesa residente no Brasil. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 2, 2022

