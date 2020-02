Damares é cotada para ser vice de Bolsonaro na disputa pela reeleição em 2022

247 - Jair Bolsonaro considera a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, como um nome possível para ocupar a vice na chapa de reeleição em 2022.

A informação é do

baseada em fontes que confiaram relatos de conversas entre o titular do Planalto e a ministra. O tema já foi abordado ao menos superficialmente entre os dois.

Damares Alves é a mais ruidosa representante do setor evangélico no governo Bolsonaro. Reverbera como ninguém as posições conservadoras do mandatário sobre temas sensíveis como direitos humanos, feminismo, juventude e adolescência e relacionamento homoafetivo.

Certamente, as discussões serão intensas em torno do tema. O que Bolsonaro pretende fazer com o general Mourão? E como reagirá o setor militar em torno do atual vice?