Damares é 'plano B' de Bolsonaro para Vice-Presidência; Braga Netto ainda não está definido

A decisão de Bolsonaro sobre quem será seu vice dependerá da evolução das pesquisas eleitorais. Ele observa com atenção a resistência do eleitorado feminino e evangélico a seu nome edit

247 - A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves é o 'plano B' de Jair Bolsonaro (PL) para a Vice-Presidência. A princípio, o general Walter Braga Netto (PL), ex-ministro da Defesa, é o favorito para ser anunciado como candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro para este ano.

A decisão, no entanto, dependerá da evolução das pesquisas eleitorais, de acordo com o Congresso em Foco.

Damares deixou o ministério para concorrer a uma vaga no Legislativo. Sua agenda, porém, está voltada para o cenário nacional. Ela já esteve em Manaus e estará na próxima semana no Matro Grosso do Sul, sempre em linha com Bolsonaro. A estratégia é atuar junto aos evangélicos para quebrar a resistência das mulheres evangélicas a Bolsonaro.

"Ela ficaria como uma espécie de 'plano B', podendo vir a se tornar a candidata a vice-presidente de Bolsonaro", diz a reportagem. Se Damares obtiver êxito na missão que recebeu de Bolsonaro, Braga Netto será mesmo o candidato a vice. Caso contrário, Damares será anunciada para o posto, como forma de reforçar a imagem de Bolsonaro junto ao segmento que lhe causa preocupação.

O prazo estipulado por Bolsonaro vai até o final de maio.

