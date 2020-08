Damares insinua que Folha de S. Paulo integra "o crime organizado que sustenta a pedofilia"

Lucas Rocha, Revista Fórum - A ministra Damares Alves, dos Direitos Humanos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para atacar a Folha de S. Paulo após a publicação de uma reportagem que denuncia “desmonte” na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

“Amigos, vejam a guerra contra o crime organizado que sustenta a pedofilia não é fácil. Vão inventar todo tipo de mentira possível para nos desacreditar. Avisamos que não seria fácil nossa luta”, escreveu a ministra ao compartilhar reportagem intitulada “Governo Bolsonaro desmonta ação de combate ao abuso de crianças”.

Reportagem da jornalista Carolina Vila-Nova aponta que o governo excluiu do relatório do Disque 100 todas as denúncias de violações, entre elas as de violência infantil. Segundo a Folha, com a decisão do governo “não se sabe que encaminhamento foi dado às denúncias recebidas”.

Leia a íntegra na Fórum.

