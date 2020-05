Damares prega prisão de governadores e prefeitos em reunião ministerial

Ministros do STF chegaram à conclusão de que há um grupo de insanos no governo. Entre estes, encontra-se a ministra Damares Alves que quer prender executivos estaduais e municipais eleitos pelo povo edit

247 - Um dos ministros do STF diz que, diante das falas de ministros como Abraham Weintraub, do MEC, que defendeu a prisão dos integrantes do STF, ou de Damares Alves, que defendeu a prisão de governadores e prefeitos, já é possível ao menos uma conclusão: trata-se de um grupo de insanos no coração do governo.

O detalhe, é que tais falas foram feitas diante de generais calados, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.



