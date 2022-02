Damares silencia sobre assassinato de jovem congolês Moise

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - A ministra Damares Alves mantém silêncio sobre o assassinato do congolês Moïse Kabagambe, apesar da pressão do corpo técnico do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para que a pasta se posicione sobre o assunto.

Pelo menos duas secretarias do órgão comandado por Damares iniciaram trâmites burocráticos para que o ministério faça algo sobre o assunto, mas as duas tentativas não receberam atenção da cúpula do ministério até o momento.

Moïse foi espancado até a morte na segunda (31) em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele havia ido até o local cobrar uma dívida de R$ 200 por ter trabalhado no estabelecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Conselho Nacional de Direitos Humanos também já recebeu uma denúncia. O conselho é vinculado ao ministério de Damares e tem representantes do governo e da sociedade civil em sua composição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE