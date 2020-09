Damares sobre especulação de ida ao STF: “eu quero é ser astronauta”

Ministra ironizou informação de que ela seria potencial candidata a entrar no Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro Celso de Mello edit

Do Metrópoles - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ironizou, nesta sexta-feira (11/9), a informação de que ela seria potencial candidata a entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga do ministro Celso de Mello. “Eu quero é ser astronauta”, afirmou.

“Nós últimos dias, segundo os boatos, já fui candidata a vice-presidente, a senadora, a deputada e, agora, até mesmo a ministra do STF, mas ninguém pergunta o que quero mesmo ser. Pois bem, eu quero é ser astronauta!”, escreveu, no Twitter.

