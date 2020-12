Dani Calabresa sobre assédio: temos que lutar por respeito

247 - A atriz Dani Calabresa falou sobre as denúncias de assédio moral e sexual feitas contra o ex-diretor da Globo Marcius Melhem. “Nunca quis ser vista como uma mulher assediada”, escreveu em publicação no Instagram. “Mas para recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a imprensa. Tomei as medidas cabíveis para conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime!”

A atriz também agradeceu as manifestações de apoio que vem recebendo de amigos e do público. “E preciso declarar meu amor e gratidão a Maria Clara Gueiros, minha amiga do meio artístico que me apoiou desde o início! Que mulher maravilhosa! Amorosa! Justa! (E hilária).”

Reportagem publicada nesta sexta-feira dá detalhes sobre o processo que levou à demissão de Melhem da Globo a partir de denúncias de Calabresa.

Melhem disse que entrou com ação na Justiça contra a advogada Mayra Cotta, que representa seis mulheres que o acusam de assédio, para que ela prove as denúncias, e que fará uma interpelação judicial a Calabresa pedindo que ela confirme ou desminta relatos de assédio que teria sofrido, informa Cristina Padiglione na Folha de S. Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais