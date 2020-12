Daniel Cara critica atuação da oposição na votação do Fundeb no Congresso: 'direita passou o trator'

Na Câmara dos Deputados foi aprovado o texto-base do projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e que retira 10% do fundo para para escolas privadas, decisão posteriormente corrigida pelo Senado. Segundo Cara, “nenhum partido de oposição agiu bem”. Assista na TV 247 edit

247 - O professor da USP Daniel Cara criticou na TV 247 os parlamentares da oposição pela aprovação do texto-base do projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) na Câmara dos Deputados. Na prática, a aprovação retirava 10% do fundo para escolas privadas. O texto aprovado pela Câmara, entretanto, foi corrigido pelo Senado, que destinou 100% da verba do Fundeb para a educação pública. A correção, por sua vez, foi aceita pelos deputados federais .

Segundo Cara, a medida de partilhar dinheiro do Fundeb com a iniciativa privada foi “absurda” e representa a vitória de Jair Bolsonaro contra o ensino público. “Foi uma decisão completamente absurda e inaceitável, e eu estou cobrando sim meus colegas de oposição porque tinham os instrumentos de obstrução e entregaram os instrumentos em um acordo completamente absurdo com o Rodrigo Maia e o relator da matéria, que é um deputado marginal no processo parlamentar, que foi colocado como relator exatamente por isso, que é o Felipe Rigoni. Todo mundo errou. O verdadeiro vitorioso desse processo, que causou mal à educação pública, foi Jair Messias Bolsonaro com a conivência de Rodrigo Maia”.

Para o professor, os líderes da oposição na Câmara são também grandes culpados pela aprovação do texto-base, por terem deixado uma pauta de tamanha grandiosidade nas mãos de parlamentares inexperientes. “É importante deixar a cobrança feita. Não dá para dar uma matéria que vai chegar em três anos a R$ 180 bilhões para deputados que são inexperientes. O Partido dos Trabalhadores tem um líder muito bom, o Enio [Verri], que é da Educação. Não dá para entregar para outro parlamentar essa questão. O PDT tem um líder também que tem um ótimo desempenho parlamentar na defesa de questões parlamentares, que é o André Figueiredo. Não dá para entregar para um deputado de primeiro mandato, não dá para todo mundo confiar na articulação política da deputada Professora Dorinha, que tem muitas vezes compromisso com a Educação mas falhou nesse processo, e ela é do Democratas, então a oposição não pode transferir trabalho. Nenhum partido de oposição agiu bem, nem PSOL, nem PT, nem PDT, nem PCdoB, nem a Rede. Isso tem que ser dito, porque esses são nossos principais aliados para travar as pautas bolsonaristas. É tão culpado pelo resultado o parlamentar que estava à frente do processo como o líder que deixou para ele o trabalho, que é um trabalho hercúleo”.

