Daniel Cravinhos quebra silêncio e fala sobre Suzane Richthofen

247 - Daniel Bento, conhecido nacionalmente como “Daniel Cravinhos”, quebrou o silêncio sobre o caso Richthofen em entrevista que o jornalista Ullisses Campell e falou o que falaria a Suzane Richthofen, caso a encontrasse.

“Agora, ela [Suzane] é vítima de si mesma. Antes, tinha muita mágoa, raiva e tudo mais. No entanto, percebi que minha vida não andava para frente enquanto alimentava esses sentimentos negativos no coração. Sendo assim, se a encontrasse na rua, falaria ‘boa sorte na sua caminhada’. E mudaria de calçada”, confessa ele, de acordo com o Metrópoles.

Ele se diz arrependido. E afirma que a maior dor que sente ao falar do caso é pensar em Andreas, o irmão mais novo de Suzane. “Ele é a maior vítima disso tudo”, admite.

Daniel foi condenado a 39 anos de prisão e hoje cumpre regime semiaberto.

