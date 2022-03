Daniel Silveira descumpre decisão e critica Moraes mais uma vez (vídeo)

Deputado bolsonarista também teve contato com empresário investigado no inquérito das milícias digitais durante evento em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O deputado federal Daniel Silveira (União-RJ) voltou a se referir em tom crítico ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O bolsonarista participou, no domingo (20/3), de um ato de conservadores em São Paulo, chamado de Freedom Day. Na ocasião, o parlamentar teve contato com outro investigado no inquérito das milícias digitais, descumprindo uma medida cautelar que foi determinada por Moraes ao libertá-lo, em novembro do ano passado.

[...]

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em vídeo gravado para um ativista, o parlamentar bolsonarista usa tom ameno e, sem citar o nome do ministro, diz que ele “está cometendo muitas inconstitucionalidades” e pontua que “está ficando complicado” para ele continuar vivendo no Brasil.

Daniel Silveira descumpre decisão e critica Moraes mais uma vez.



Deputado bolsonarista também teve contato com empresário investigado no inquérito das milícias digitais durante evento em São Paulo.



Leia: https://t.co/2eEAIOaA2e pic.twitter.com/8gkLvgg4qU CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 21, 2022

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE