Daniel Silveira diz ser 'absolutamente' elegível: "decreto é pleno"

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) disse nesta segunda-feira (2/5) que está “absolutamente” elegível, e que o decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL) que perdoou sua condenação de oito anos e nove meses pelo Supremo Tribunal Federal (SDTF) tem abrangência “total e plena”.

A fala foi feita durante evento do PTB realizado em um clube na zona oeste de São Paulo. Filas para tirar fotos e seguranças pedindo calma à multidão não deixaram dúvidas de que, no partido, Silveira é visto como uma “estrela”. Ao seu lado, exibia uma cópia gigante do decreto presidencial que lhe livrou da condenação. O deputado pretende concorrer ao Senado no Rio de Janeiro.

Na semana passada, despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, destacou um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segundo o qual “o indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade decorrente de condenação criminal, o qual atinge apenas os efeitos primários da condenação – a pena, sendo mantidos os efeitos secundários”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE