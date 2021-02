Daniel Silveira diz ter sido usado como "boi de piranha" na relação entre Congresso e STF

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-SP), preso após defender o AI-5 e por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ter sido usado como “boi de piranha” para apaziguar a relação entre o Congresso e a Corte.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, ele teria reclamado com interlocutores do comportamento dos parlamentares, especialmente os do Centrão que, segundo ele, agiram de forma incoerente ao votar pela sua prisão e cerca de uma semana depois votarem às pressas um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) - batizada de PEC da Imunidade -que o protegeria.

Ainda conforme a reportagem, Silveira avalia que a aprovação da PEC visa proteger os parlamentares, mas não a ele.

