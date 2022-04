Daniel Silveira pede suspeição de 9 dos 11 ministros do STF que irão julgá-lo

Parlamentar bolsonarista, que defendeu o fechamento do STF, pediu que somente os dois ministros indicados por Bolsonaro votem em seu julgamento edit

247 - O deputado bolsonarista Daniel Silveira (União-RJ) entrou com pedido desuspeição contra nove dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ação em que ele é acusado de estimular atos antidemocráticos e atacar a Suprema Corte e outras instituições.

O julgamento de mérito dos possíveis crimes cometidos por Silveira foi marcado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, para 20 de abril. Na ação, a defesa pede que apenas os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Jair Bolsonaro (PL), participem do julgamento.

“Há prática de perseguição pessoal pelo relator e referendo de decisão ilegal com graves ofensas às prerrogativas, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que caracterizam razões para duvidar da lisura e imparcialidade de quaisquer atos praticados pelos 9 ministros supracitados”, alega a defesa.

