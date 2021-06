Daniel Silveira volta a ser preso após descumprir ordem judicial

247 - A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). O parlamentar cumpria prisão domiciliar e voltará a cumprir detenção no Batalhão Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Silveira está no IML do Rio fazendo exames de praxe e será encaminhado ao batalhão em seguida.

Na decisão, Moraes elenca 36 violações da tornozeleira eletrônica por parte do deputado, que ficou até cinco horas sem emitir qualquer sinal à Polícia Federal, como havia sido determinado pela Justiça.

Com base nas violações, o parlamentar havia sido obrigado a pagar fiança de R$ 100 mil, mas ignorou o valor.

O ministro destaca que a possibilidade de prisão já havia sido citada tanto na decisão que inicialmente substituiu sua reclusão pela prisão domiciliar quanto na decisão que estabeleceu a fiança a ser paga.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.