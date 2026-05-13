Daniel Vilela lidera todos os cenários para o governo de Goiás, diz Real Time Big Data

247 - O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno para a disputa pelo Palácio das Esmeraldas nas eleições de 2026. Os dados são da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (13).

No principal cenário apresentado pelo levantamento, Daniel Vilela soma 38% das intenções de voto. Em segundo lugar está o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 22%. O senador Wilder Morais (PL) aparece em seguida, com 14%, enquanto a deputada federal Adriana Accorsi (PT) registra 13%. O advogado Telêmaco Brandão (Novo) tem 1%.

Ainda nesse cenário, 8% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 4% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na segunda simulação de primeiro turno, Vilela amplia ligeiramente sua vantagem e alcança 39% das intenções de voto. Marconi Perillo aparece com 24%, seguido novamente por Wilder Morais, com 14%.

Nesse cenário, a candidata Cíntia Dias (PSOL) registra 5% das intenções de voto, enquanto Telêmaco Brandão mantém 1%. Os votos brancos e nulos somam 9%, e outros 8% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou não responderam.

O terceiro cenário também mantém Daniel Vilela na liderança, agora com 40% das intenções de voto. Marconi Perillo aparece com 25%, enquanto Wilder Morais segue com 14%.

O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) registra 2%, e Telêmaco Brandão permanece com 1%. Nesse recorte, os votos brancos e nulos chegam a 9%, mesmo percentual dos eleitores indecisos ou que não responderam.

Na quarta projeção apresentada pela pesquisa, Daniel Vilela mantém os 40% das intenções de voto. Marconi Perillo sobe para 26%, e Wilder Morais segue com 14%.

Os candidatos Cláudio Curado (PT) e Telêmaco Brandão aparecem com 1% cada. Brancos, nulos e indecisos também representam 9% do total.

Já no quinto cenário testado pelo instituto, os percentuais dos três primeiros colocados permanecem inalterados: Daniel Vilela com 40%, Marconi Perillo com 26% e Wilder Morais com 14%.

Valério Luiz Filho (PT) e Telêmaco Brandão registram 1% cada. Os votos brancos e nulos seguem em 9%, assim como os entrevistados que não souberam responder.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 11 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos do próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo GO-01063/2026.