Danilo Gentili agride padre Júlio Lancellotti com comentário homofóbico

247 - O apresentador Danilo Gentili atacou o padre Júlio Lancellotti com um comentário homofóbico, após o sacerdote criticar jogadores da seleção brasileira e o ex-atleta Ronaldo por ostentarem carne banhada a ouro 24 quilates, avaliada em R$ 9 mil, em um restaurante do Qatar, durante a Copa do Mundo. As informações são do portal UOL.

Integrante da Pastoral do Povo de Rua, de São Paulo, o padre disse ao colunista Chico Alves que "a cena é chocante e questionadora dentro do contexto do que se vive não só no Qatar, mas no mundo todo, e do que se vive aqui no Brasil".

Nas redes sociais, Júlio Lancellotti também registrou sua indignação ao compartilhar o vídeo dos jogadores no restaurante, e resumiu a cena com um "vergonha".

Ao replicar a postagem do sacerdote, Danilo Gentili disse que o religioso "lamenta" não estar no restaurante com os atletas porque "prefere linguiça".

"Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne, e você lamenta porque prefere linguiça", escreveu o apresentador.

