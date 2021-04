Danilo Gentili se reúne com MBL e ex-marqueteiro de Bolsonaro para discutir candidatura presidencial

Apresentador do SBT é o novo nome da antipolítica, com apoio de setores da extrema-direita no Brasil edit

247 – O apresentador Danilo Gentili está sendo preparado para assumir o posto de candidato do lavajtismo e da antipolítica, com apoio de setores da extrema-direita no Brasil. "Danilo Gentili se reúne neste sábado (10) com o MBL (Movimento Brasil Livre) para discutir a sua pré-candidatura à Presidência da República. Estarão presentes o coordenador do movimento, Renan Santos, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) e o comunicador André Marinho. O MBL vê como trunfo o fato de Gentili, que teve 4% em pesquisa encomendada pelo movimento, alcançar até o dobro entre jovens", aponta a coluna da jornalista Mônica Bergamo.

"Os líderes do MBL, que estão hoje espalhados em vários partidos, pretendem se agregar em uma mesma legenda. E, em 2022, se candidatar a cargos eletivos. Para isso, precisam de um bom puxador de votos, como Gentili, na cabeça da chapa. A declaração de voto de Sergio Moro em Gentili animou o grupo", informa Mônica.

