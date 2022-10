Datafolha: 1 em cada 3 eleitores tem muito medo de atos de violência no 2º turno

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Datafolha mostrou que um em cada três eleitores brasileiros (34%) tem muito medo de algum ato de violência durante o segundo turno das eleições e 29% relatam ter um pouco de medo.

Segundo a pesquisa, divulgada pela Folha de S. Paulo, são as mulheres que têm muito medo, com índice de 43%, ante 24% dos homens. A população de eleitores mais jovens e de apoiadores de Lula também é a mais temerosa (43% nos dois casos). Entre eleitores de Bolsonaro, a parcela é de 23%.

No Nordeste, 41% têm medo de violência política. Reduto eleitoral petista, a região registrou 67% dos votos válidos em Lula. No Centro-Oeste, 38% dos eleitores relataram ter muito medo de algum conflito violento. Nas demais regiões, os índices são de 33% no Sudeste, 27% no Norte e 26% no Sul.

O Datafolha ouviu 2.884 eleitores em 179 municípios de 5 a 7 de outubro, num levantamento contratado pela Folha e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.