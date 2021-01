Datafolha: 73% dos brasileiros apoiam a urna eletrônica

Sputnik - Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada neste domingo (3), mostra que 73% dos brasileiros aprovam o sistema de votação do país em urna eletrônica.

O levantamento foi realizado de 8 a 10 de dezembro. O Datafolha ouviu 2.016 brasileiros adultos em todas as regiões e Estados do país, por telefone, com ligações para aparelhos celulares. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Segundo a pesquisa, para 23%, o voto em papel, abandonado nos anos 1990, deveria voltar a ser usado. Outros 4% responderam não saber.

Do total de entrevistados, 69% disseram que confiam muito ou um pouco no sistema de urnas informatizadas. Outros 29% responderam que não confiam.

A desconfiança a respeito das urnas eletrônicas é maior entre pessoas de 25 a 34 anos. Nesse grupo, 6% afirmaram acreditar muito nas urnas (ante 33% na média geral) e 34% declararam não confiar nelas (ante 29% na média).

Os entrevistados que declararam receber mais de dez salários mínimos confiam mais no sistema de eleição informatizada, enquanto grupos com salários inferiores possuem uma desconfiança maior.

A urna eletrônica passou a ser adotada gradualmente em 1996. O presidente Jair Bolsonaro já fez acusações, sem apresentar provas, de que há fraudes no sistema de voto eletrônico.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem realizado campanhas de esclarecimento reafirmando que a tecnologia é confiável.

O conhecimento liberta. Saiba mais