Datafolha: 80% dos homossexuais e bissexuais rejeitam Bolsonaro

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (28), apontou que Jair Bolsonaro (PL) é rejeitado por 80% das pessoas que se declaram homossexuais ou bissexuais. Nesse público, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), primeiro colocado nas pesquisas e principal adversário de Bolsonaro, tem rejeição de 11%. A informação foi publicada nesta quarta-feira (3) pela coluna Pulso, no jornal O Globo.

De acordo com os números, o petista tem a preferência de 76% dos homossexuais e bissexuais, contra 11% de Bolsonaro.

Entre os heterossexuais, a distância de Lula para Bolsonaro é menor: 48% e 35%, respectivamente.

A pesquisa mostrou que o ex-presidente venceria a eleição no primeiro turno. Lula aumentou sua porcentagem de votos entre os homens e manteve distância de Bolsonaro entre as mulheres e as pessoas com renda de até 2 salários mínimos.

Na Região Nordeste, o petista conseguiu uma vantagem de quase 40 pontos percentuais para o seu adversário.

