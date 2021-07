Datafolha: brasileiros consideram Bolsonaro desonesto, falso e incompetente

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8) revela que a maioria dos brasileiros classifica Jair Bolsonaro como desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso e autoritário, que favorece os ricos e mostra pouca inteligência.

No meio de um cenário recorde de rejeição do governo, 51%, o Datafolha também colheu números sobre a percepção do brasileiro acerca de Bolsonaro.

Em junho de 2020, 38% avaliavam Bolsonaro como desonesto. O índice agora chega a 52%. Em abril de 2019, ainda no começo do governo, 59% o viam como sincero. O número caiu para 48% em junho de 2020 e chegou agora a 39%.

Em 2019, 35% consideravam Bolsonaro falso. O índice agora saltou para 55%.

Subiu ainda de 52% para 58%, de 2020 para cá, a avaliação de Bolsonaro como "incompetente". Bolsonaro também é despreparado para 62%. Este índice era de 44% em abril de 2019 e de 58% em junho de 2020. Para 57%, ele é ainda pouco inteligente, índice semelhante ao de 2020, 54%, e bem maior do que o de 2019, 39%.

O autoritarismo de Bolsonaro também é patente para 66% da população. O número já era expressivo no começo do mandato, 57%, e em 2020, 64%. Ele também é uma pessoa indecisa para 57%.

Para 66%, o governo Bolsonaro favorece os mais ricos.

