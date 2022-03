Datafolha comprova que somente Lula possui 'condições reais' de vencer as eleições, diz editor do Cafezinho

Para Miguel do Rosário, a desidratação das candidaturas da terceira via deverá levar parte desse eleitorado a votar estrategicamente em Lula edit

247 - O jornalista Miguel do Rosário destaca, em um artigo publicado no site O Cafezinho, que a pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial, divulgada nesta sexta-feira (25), deve ser interpretada “com muita objetividade” e que somente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "tem condições reais, objetivas, de vencer as eleições.

“Lula segue na liderança isolada, com 30% de votos espontâneos, contra 23% de Bolsonaro; Ciro e Moro pontuaram 2% cada um. Esses números são muito parecidos aos mostrados em outras pesquisas presenciais: na última Quaest, por exemplo, com entrevistas feitas entre os dias 10 a 13 de março, o petista tinha 27% na espontânea, contra 19% de Bolsonaro, e 3% para todos os outros somados”, observa.

“Os números espontâneos do Datafolha, portanto, estão alinhados com outras pesquisas e mostram um cenário de acomodação, não de mudança. Lula sempre oscila em torno de 30% das intenções espontâneas, Bolsonaro fica mais próximo de 20%”, diz o jornalista.

“Na estimulada, a situação é a mesma. O Datafolha confirmou o cenário de acomodação que outras pesquisas já sinalizavam. Lula tem 43% no Datafolha, contra 26% de Bolsonaro, 8% de Moro e 6% de Ciro, no cenário expandido”, completa Miguel do Rosário. .

Ainda segundo ele, “a pesquisa não é ruim para Lula, que continua na liderança isolada, tanto no primeiro como no segundo turno, e tanto na espontânea quanto na estimulada. Ele caiu de dezembro para março, mas se considerarmos um pouco mais de cima, vemos uma candidatura se estabilizando em torno de 30% do eleitorado espontâneo”. Rosário, porém, observa que “Bolsonaro nunca esteve morto".

"Ele apenas desidratou alguns pontos, possivelmente em função da entrada de Sergio Moro, na pesquisa de dezembro. Mas ele tinha 26% de votos estimulados em setembro de 2021, e hoje continua em 26%. Voltou ao que era antes.Lula tinha 44% de votos estimulados em setembro, e hoje tem 43%. Igualmente voltou ao que era”, analisa Rosário. “Em verdade, a pesquisa é ruim mesmo para a terceira via. Ciro Gomes, por exemplo, tinha 9% em setembro de 2021, e hoje tem 6%”, avalia.

“Lula, enfim, goste-se ou não dele, é o cara. Apenas ele tem condições reais, objetivas, de vencer as eleições”, afirma o jornalista mais à frente. “Diante deste fato incontestável, os eleitores de oposição ainda reticentes, espalhados por candidaturas de terceira via, se sentirão cada vez mais inclinados a votar estrategicamente em Lula, com o objetivo de enterrar politicamente, de uma vez por todas, esse fascista execrável e perigoso que ocupa a presidência da república”, finaliza.

