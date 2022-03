Datafolha confirma polarização entre Lula e Bolsonaro e fracasso da terceira via

Apoie o 247

ICL

247 - Dispersa entre muitas candidaturas fracas, a terceira via se mostra incapaz de romper a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira (24) mostra que esse grupo de candidaturas obtém resultados pífios e definha cada vez mais.

Sergio Moro, o ex-juiz suspeito condenado pelo STF e Ciro Gomes, que ocupam os terceiro e quarto lugares na pesquisa permanecem estagnados, mostrando que o cenário é crítico para esses pretendentes a representar a terceira via. Moro aparece com 8% das intenções de votos e Ciro com 6%.

A pesquisa Datafolha apresenta dados que desfazem as ilusões nas possibilidades da terceira via. A polarização entre Lula e Bolsonaro passou a ser reconhecida com mais frequência nos bastidores nas últimas semanas, levando um proeminente participante da terceira via a classificar como "pulverização de migalhas", referindo-se aos baixos índices dos competidores, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador de São Paulo, João Doria, colheu resultados pífios na pesquisa Datafolha, com apenas 2% em todos os cenários em que o instituto testou seu nome.

A situação é também ruim para outro tucano, Eduardo Leite, que foi derrotado nas prévias do PDB e está num dilema se sai ou não do partido para ser candidato pelo PSD. Leite obteve apenas 1% na pesquisa Datafolha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, a senadora Simone Tebet (MDB) e o cientista político Luiz Felipe d'Avila (Novo) também não passam de 1% em nenhuma das configurações. O candidato do Novo não pontua (aparece com 0%) em dois cenários.

A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país, nesta terça (22) e quarta-feira (23). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08967/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: