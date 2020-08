Datafolha diz que pessimismo com economia atinge 4 em cada 10 brasileiros

41% dos pesquisados pelo Datafolha avaliam que situação econômica do país vai se deteriorar ainda mais. É o maior índice registrado no governo Bolsonaro edit

247 - Segundo o instituto Datafolha, 41% dos brasileiros consideram que a economia do país vai piorar nos próximos meses.

A percepção que se generaliza é de que, com o aumento do desemprego, avanço da inflação e perda do poder de compra, a situação econômica do país vai se deteriorar, sob o governo Bolsonaro e a condução do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O pessimismo é o maior já registrado pelo instituto durante o governo de Jair Bolsonaro, destaca reportagem de Thais Carrança na Folha de S.Paulo.

Outros 29% avaliam que a situação econômica do país vai ficar igual, e vai melhorar para 29% dos respondentes –1% deles não souberam opinar.​ O Datafolha ouviu 2.065 pessoas por telefone em 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Os maiores índices de pessimismo são atingidos entre as mulheres (46%, contra 36% dos homens), jovens de 16 a 24 anos (45%), pessoas com ensino superior (46%) e trabalhadores com renda familiar até dois salários mínimos (42%).

