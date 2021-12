Datafolha evidencia que o centro é Lula, diz Reinaldo Azevedo

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou que a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16) deixou claro que o ex-presidente Lula é o centro político no espectro ideológico.

"Também por isso aparece com 47% ou 48% das intenções de voto no Datafolha", afirmou Reinaldo em artigo na Folha de S. Paulo. "Lula pertence a um partido de esquerda e sabe que a governabilidade está no centro. Se alianças com legendas desse espectro se mostram impossíveis na eleição, em razão de conjunturas que não cabem aqui, é certo que, num eventual governo, está pavimentado o caminho da maioria congressual", acrescentou.

Para Reinaldo, uma eventual composição de Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin como vice reforça a posição de Lula no centro. "O flerte do ex-presidente com um conservador representa a admissão tácita de que o candidato viável de esquerda é o moderado", afirmou.

