Datafolha: maioria defende que Bolsonaro se torne inelegível

247 - Mais da metade dos eleitores brasileiros quer que Jair Bolsonaro (PL) seja condenado por sua campanha contra as urnas eletrônicas e se torne inelegível por oito anos. Outros 45% acreditam que ele é inocente.

Para 51% dos entrevistados pelo Datafolha nos dias 29 e 30 de março, Bolsonaro deve ser condenado à perda dos direitos políticos.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que a avaliação nos meios políticos e jurídicos é de que Bolsonaro corre grande risco de ser condenado ao menos em 1 das 16 ações que correm contra si no Tribunal Superior Eleitoral, sobre a reunião que o ex-ocupante do Palácio do Planalto promoveu com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado para fazer campanha contra o sistema eleitoral brasileiro.

