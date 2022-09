Datafolha: mais afetadas pela economia, mulheres indecisas rejeitam Bolsonaro

Pesquisa Datafolha mostra que as mulheres que ainda não decidiram o voto são as mais afetadas pela economia e, por este motivo, têm uma percepção negativa de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa qualitativa do Datafolha, divulgada na última quarta-feira (21) revela que as mulheres que ainda não decidiram quem as representará no Palácio do Planalto, são as mais afetadas pela economia e, por este motivo, têm uma percepção negativa de Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, realizada com 16 entrevistadas de diferentes regiões do país, de variadas ocupações e graus de escolaridade e idade, revelou que as eleitoras acreditam que o país retrocedeu com o governo Bolsonaro. Elas citam como principais impactos a perda de poder de compra e a inflação, principalmente dos alimentos e combustíveis.

Os indecisos, que segundo a última pesquisa Datafolha representam 2% do eleitorado, podem ser cruciais para definir no próximo domingo (2) se haverá ou não um segundo turno na eleição presidencial.

A pesquisa qualitativa tem como objetivo se aprofundar em percepções de um grupo restrito de entrevistados que possam mostrar tendências de comportamento de determinado segmento da sociedade. A pesquisa não representa o total de eleitores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.