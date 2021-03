Datafolha mostra que 79% consideram pandemia fora do controle e população está com medo

No momento em que o Brasil vive um colapso hospitalar e o número de mortes diárias pela Covid-19 beira os 3000, 79% dos entrevistados em pesquisa do Datafolha opinam que a pandemia está fora de controle edit

247 - Com cerca de 3000 mortes diárias e o sistema hospitalar em colapso, 79% dos entrevistados pelo Datafolha consideram que a pandemia está fora de controle, enquanto o medo de ser contagiado pelo coronavírus aumenta .

Apenas 18% dizem que a situação está parcialmente controlada, 2% que está totalmente controlada, e 1% não sabe.

A pesquisa, divulgada na noite desta quinta-feira (18), com margem de erro de dois pontos percentuais, foi feita por telefone com 2.023 pessoas de todos os estados do país nos dias 15 e 16 de março.

Nesta quinta-feira, o país completou 20 dias seguidos de recordes na média móvel de óbitos, que chegou a 2.096. Desde o início da pandemia, quase 288 mil brasileiros já morreram pela doença.

Em meio às notícias sobre falta de leitos para pacientes em diversas partes do país, a parcela da população com temor de se infectar pelo vírus alcançou nível recorde, informa a Folha de S.Paulo.

A pesquisa Datafolha mostra que 55% dos entrevistados declaram ter muito medo de pegar a doença.

Enquanto isso, a gestão da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro continua caótica, com o presidente condenando as medidas de controle da circulação de pessoas, minimizando os dados sobre aumento do número de casos e óbitos, e sem tomar as medidas necessárias para acelerar a vacinação da população.

