De olho em cargos, centrão não vê nada de mais em ato golpista de Bolsonaro

Representantes de partidos do centrão consideraram a presença de Jair Bolsonaro em mais um ato golpista pelo fechamento do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal como um acontecimento normal

247 - A participação de Jair Bolsonaro em ato antidemocrático neste domingo (3), foi vista com naturalidade por lideranças do agrupamento de direita que se apresenta como "centrão" no Congresso Nacional.

Esses mesmos políticos, que minimizaram a agressão a jornalistas por parte de bolsonaristas, já tinham ignorado a ameaça a trabalhadores que se manifestaram no sábado na Praça dos Três Poderes.

O centrão minimiza também as declarações intimidatórias de Bolsonaro. O grupo, que é seu ovo aliado de Bolsonaro e está prestes a receber cargos públicos, não o criticou por suas ameaças à democracia nem pelo incentivo a aglomerações durante a pandemia, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



