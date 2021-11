De olho na crise do PSDB, Moro torce por aliança com Eduardo Leite

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Sergio Moro acompanhou com atenção as prévias do PSDB, que vão definir o candidato do partido a presidente da República. O ex-juiz, condenado como parcial e suspeito pelo STF, torce por uma aliança com o PSDB e considera o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mais flexível e suscetível de fazer um acordo.

Moro vê Eduardo Leite como um candidato mais flexível em relação a se manter ou não na disputa presidencial, o que facilitaria uma negociação para candidatura única da chamada terceira via, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE