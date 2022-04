De todos os presidentes que tentaram reeleição, Bolsonaro tem governo com a pior avaliação

Apoie o 247

247 - Pesquisa presencial Quaest, patrocinada pela Genial Investimentos, divulgada nesta quinta-feira (7) mostra que Jair Bolsonaro (PL) é o presidente pior avaliado entre os que tentaram a reeleição: Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT).

Em abril dos respectivos anos, FHC, Lula e Dilma tinham desempenho superior ao que Bolsonaro tem hoje, explica o diretor da Quaest, Felipe Nunes.

Já no cenário da eleição de 2022, o posto de mais rejeitado é ocupado pelo ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB). Em seguida aparecem Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT), com Lula em quarto lugar no ranking de rejeição.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.000 pessoas entre os dias 1 e 3 de abril. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00372/2022.

