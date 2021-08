De volta à política, Salles convoca quem tem ‘vergonha na cara’ a ir às ruas nos atos de 7 de setembro

"Quem ama o Brasil, tem um pingo de vergonha na cara e algum sangue nas veias, estará nas ruas!", afirmou o ex-ministro do Meio Ambiente ao convocar a população para os atos golpistas do dia 7 de setembro edit

247 - Pouco mais de dois meses após deixar o governo, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles convocou a população para comparecer aos atos golpistas marcados para 7 de setembro. As manifestações a favor do governo acontecerão em um contexto em que Jair Bolsonaro tem atacado o Supremo Tribunal Federal e as urnas eletrônicas, na tentativa de estimular os eleitores a ficarem contra as instituições.

"Dia 07/09 não é para baderna ou ataque às instituições. Muito pelo contrário. É para defender a verdadeira democracia, a liberdade e o Estado de Direito. Quem ama o Brasil, tem um pingo de vergonha na cara e algum sangue nas veias, estará nas ruas!", afirmou o ex-ministro nas redes sociais.

O ex-ministro deixou o governo por ficar desgastado por investigações sobre o envolvimento dele em irregularidades envolvendo venda ilegal de madeira.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em julho que as investigações passariam a ser analisadas não mais pela Corte e sim pela Justiça do Pará.

Salles ainda está decidindo se disputará algum cargo nas eleições de 2022.

