De volta ao Brasil, Lula terá que enfrentar tema dos atentados a escolas

247 - Após uma semana de agenda internacional intensa, com viagens à China e aos Emirados Árabes, o presidente Lula (PT) precisará enfrentar em sua volta ao Brasil o tema dos atentados a escolas.

“De volta ao Brasil. Amanhã teremos uma reunião com ministros e representantes dos Três Poderes para discutirmos a proteção do ambiente escolar, medidas tomadas até aqui e ouvir avaliações sobre ações para cuidarmos da nossa juventude e futuro do nosso país”, publicou no Twitter nesta segunda-feira (17).

Já durante o final de semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), havia anunciado a realização de uma reunião na terça-feira para abordar o assunto. De acordo com Costa, o presidente pretende se reunir também “com todas as religiões do país, todo mundo que professa fé diferente”, para fazer um apelo às religiões “pela paz, pelas crianças, pela vida e que as famílias voltem a abraçar seus filhos”.

