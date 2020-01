Debora Diniz: “Damares Alves mente em nome da ciência para encobrir a própria fé”

247 - A antropóloga e pesquisadora Debora Diniz criticou a posição defendida pela ministra Damares Alves (Direitos Humanos) de que o melhor método contraceptivo seria a abstinência sexual. Segundo ela, a ministra mente e é negligente. “Ministra Damares mente. Não há ciência que justifique ‘preservação sexual’. Abstinência não é política pública: é negligência”, declarou Diniz em postagem no Twitter ao compartilhar artigo publicado no El País em parceria com a cientista política argentina Giselle Carino.

“Há evidências abundantes, conhecidas como meta-análises, que comprovam a ineficácia e o risco das políticas de saúde baseadas na hipótese da ‘abstinência sexual”, afirmam.

De acordo com as pesquisadoras, "os estudos são variados e confiáveis porque há tempos o imperialismo estadunidense tenta exportar ao mundo o modelo cristão de perseguição à sexualidade adolescente: a cada novo governo republicano nos Estados Unidos, novas táticas são instauradas para promover a abstinência como valor moral travestido de ciência”.