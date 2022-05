Decisão sobre coordenação da comunicação da campanha de Lula é adiada

Apoie o 247

247 - Após a saída de Franklin Martins da coordenação da campanha do ex-presidente Lula (PT), o PT decidiu adiar a decisão sobre o nome do substituto.

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, o prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro chefe da Secom no governo Dilma Rousseff (PT), Edinho Silva (PT), "segue sendo o nome mais provável" para assumir as rédeas da comunicação da campanha. Edinho Silva é atualmente um dos coordenadores da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

A decisão deverá ser comunicada somente após 7 de maio, data em que Lula fará o lançamento oficial de sua campanha.

