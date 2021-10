Declarado parcial pelo STF por corromper a Justiça, Moro dará palestra sobre corrupção em Chicago

O ex-juiz se tornou uma voz isolada no meio jurídico, com diversas figuras pedindo sua responsabilização criminal pelos abusos cometidos pela Lava Jato edit

247 - O ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade no Supremo Tribunal Federal pela perseguição contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, participará de uma palestra sobre como combater a corrupção na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos.

Moro prometeu falar da "experiência brasileira recente no combate à corrupção". O ex-juiz, no entanto, se tornou uma voz isolada no meio jurídico após a adoção de um modelo autoritário na Lava Jato. Diversas figuras pedem sua responsabilização criminal.

Veja:

Falarei na Universidade de Chicago sobre a experiência brasileira recente no combate à corrupção. pic.twitter.com/qAnDB6zvVt — Sergio Moro (@SF_Moro) October 13, 2021

