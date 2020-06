Decotelli entrou sem concurso na Marinha e mentiu em currículo militar, diz Thaís Oyama

247 - A jornalista Thaís Oyama, colunista do UOL, revelou nesta terça-feira, 30, mais uma irregularidades envolvendo o currículo do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli.

Segundo Oyama, Decotelli não é "Oficial da Reserva da Marinha"., como em apresentação feita pelo portal do Ministério da Educação na época em que assumiu a presidência do FNDE.

"Na verdade, Decotelli pertence à categoria da reserva de Segunda Classe da Marinha — é um 'RM2'. Isso significa que ingressou sem concurso na Força para prestar lá um serviço militar temporário (no caso do ministro, um período bastante curto). Ao contrário dos militares de carreira, os temporários não passam pelas escolas de formação de oficiais e vão para a reserva sem remuneração", afirmou a jornalista.

Segundo a CNN Brasil, Decotelli preparou uma carta de demissão do cargo e já está no Palácio do Planalto para apresentá-la a Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.