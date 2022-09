Defensor do orçamento secreto, delegado Waldir enriqueceu 129% durante mandato na Câmara

Apoie o 247

247 - O delegado Waldir (União-GO), deputado federal por Goiás, viu seu patrimônio crescer 129% desde que chegou à Câmara. Grande defensor do orçamento secreto, o deputado se tornou milionário, saltando de R$ 481 mil em 2018 para R$ 1,1 milhão em 2022, conforme sua última prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são do jornalista Guilherme Amado , do Metrópoles.

A reportagem revela, ainda, que parte do patrimônio de Waldir está na forma de dinheiro vivo. “O parlamentar não se importa em perder dinheiro e segue resiliente com o estranho hábito de guardar dinheiro embaixo do colchão. Havia declarado ter R$ 150 mil em 2018, agora afirma ter R$ 200 mil em espécie”, diz o texto.

O delegado defendeu que o orçamento secreto é legal, mas só é lido como imoral e ilegal “apenas porque poucos parlamentares controlam”. “Não vou ser hipócrita, em todas as maiorias é feita dessa forma. (O orçamento secreto) foi aprovado pelo parlamento, inclusive com voto da oposição. Aprovou na Câmara, no Senado, o presidente da República sancionou. É algo que está na lei, não é algo criminoso… é imoral, ilegal, (apenas porque) poucos parlamentares controlam”, defendeu o parlamentar que concorre a uma vaga ao Senado.

