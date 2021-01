Defensoria da União entra com ação na Justiça Federal para adiar Enem

247 - A Defensoria Pública da União entrou com ação na Justiça Federal de São Paulo, na sexta-feira, 8, pedindo o adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) diante do avanço da pandemia de Covid-19 no país. O exame está marcado para os próximos dias 17 e 24 de janeiro.

“Temos uma prova agendada exatamente no pico da segunda onda de infecções, sem que haja clareza sobre as providências adotadas para evitar-se a contaminação dos participantes da prova, estudantes e funcionários que a aplicarão”, diz o pedido, assinado pelo defensor João Paulo Dorini.

Enquanto isso, entidades estudantis do país, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), entraram como "amicus curiae" (amigo da corte) na ação. Elas já haviam encaminhado ofício ao Ministério da Educação pedindo o adiamento, o que foi negado pela pasta.

O conhecimento liberta. Saiba mais