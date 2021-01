Defensoria e Ministério Público culpam governo Bolsonaro por caos na saúde em Manaus

A Defensoria Pública e o Ministério Público apontam que a responsabilidade pela crise em Manaus, onde por falta de oxigênio nos hospitais as pessoas estão morrendo sufocadas, é do governo federal edit

247 - Diante da crise na saúde no estado do Amazonas, diversos órgãos federais e locais apresentaram nesta quinta-feira (14) à Justiça Federal de Manaus uma ação civil pública. Na ação, afirmam que a responsabilidade é do governo federal e que cabe à União assegurar o fornecimento regular de oxigênio para os hospitais.

A ação foi apresentada por Ministério Público Federal (MPF); Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM); Ministério Público do Trabalho (MPT); Ministério Público de Contas (MPC); Defensoria Pública da União (DPU); e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), informa o blog da Ana Flor no G1.

