Defensoria Pública entra com recurso para tirar Adélio da cadeia

Apoie o 247

ICL

247 - A Defensoria Pública da União ingressou com pedido na Justiça Federal para que Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado a faca contra o então candidato a presidente Jair Bolsonaro, em setembro de 2018, seja transferido para um hospital psiquiátrico. Adelio está preso no Presídio Federal de Campo Grande (MS).

Para o defensor público Welmo Edson Nunes Rodrigues, autor do pedido, o juiz Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, que determinou novo período de reclusão de Adelio no sistema penal, até 31 de agosto de 2024, ignorou as conclusões de dois laudos feitos por psiquiatras (veja os dois abaixo), segundo os quais o quadro de Adélio deverá ser agravado ainda mais caso ele não obtenha tratamento em um hospital psiquiátrico.

Segundo o defensor público, a cadeia não possui psiquiatras e a última psicóloga que havia no espaço pediu demissão há quase um ano e não foi substituída. “A dignidade de Adélio não pode ser sacrificada em prol de um argumento utilitarista de se reduzir a violência política”, afirma Welmo Rodrigues. O recurso ainda não foi julgado pela Justiça Federal.

Em declaração ao Brasil 247, a advogada Edna Teixeira disse crer que Adélio não toma remédio com medo de ser morto. "Ele não se sente seguro no presídio de segurança máxima. Essa transferência é necessária e é consequência da ação que estamos movendo, inclusive o da curatela para a irmã. É inaceitável que o curador processual seja um advogado que ele rejeita e que não defende os interesses dele (Zanone Júnior)", afirmou. Edna Teixeira é advogada da irmã de Adélio, Maria das Graças Ramos de Oliveira, que entrou na Justiça para ter a curatela do irmão e afastar o advogado Zanone Júnior.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.