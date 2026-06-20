TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Brasil

      Defesa Civil confirma invasão após alerta com palavra “misantropia” atingir celulares no país

      Ataque hacker pode ter causado alerta com palavra “misantropia” em celulares de várias regiões do país

      Defesa Civil confirma invasão após alerta com palavra “misantropia” atingir celulares no país (Foto: Reprodução)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 - A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil informou que o alerta extremo contendo a palavra “misantropia”, recebido por moradores de diferentes regiões do Brasil na madrugada deste sábado (20), foi provocado por uma invasão à plataforma oficial de envio de mensagens emergenciais. A informação foi divulgada em nota oficial após a repercussão nacional.

      Segundo a Defesa Civil Nacional, a plataforma do sistema Defesa Civil Alerta foi retirada do ar às 1h30 da madrugada, após sofrer uma invasão que permitiu o disparo remoto de uma mensagem por alguém sem vínculo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

      De acordo com a nota, o alerta enviado era do tipo “Alerta Extremo” e continha apenas a palavra “misantropia”. O termo significa aversão ou ódio à humanidade. Para o órgão, há fortes indícios de que o episódio tenha sido resultado de um ataque cibernético.

      “A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”, afirmou a secretaria.

      A mensagem gerou preocupação e confusão entre usuários de celulares em cidades como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Além do alerta sonoro, moradores relataram nas redes sociais o recebimento de mensagens de texto sem contexto e com erros de escrita, aumentando as suspeitas de uso indevido do sistema.

      Em sua manifestação oficial, a Defesa Civil destacou que o conteúdo enviado não tinha qualquer relação com fenômenos climáticos, riscos naturais ou situações de emergência. O órgão também informou que o sistema foi imediatamente desativado como medida de segurança.

      “Provavelmente se trata de um ataque hacker”, registrou a nota oficial.

      Diante da gravidade do caso, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil anunciou que acionará a Polícia Federal para investigar a invasão e identificar os responsáveis pelo acesso indevido à plataforma governamental.

      “A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”, acrescentou o comunicado.

      O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar mensagens emergenciais diretamente aos celulares localizados em áreas sob risco de desastres naturais ou outras situações graves. O mecanismo tem sido adotado em todo o país para alertar a população sobre eventos extremos e orientar medidas de proteção.

      Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a origem da invasão nem sobre o número de aparelhos que receberam a mensagem. A investigação deverá apurar como ocorreu o acesso indevido à plataforma e quais medidas serão adotadas para evitar novos incidentes.

      Acompanhe as
      últimas notícias