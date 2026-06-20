Defesa Civil confirma invasão após alerta com palavra “misantropia” atingir celulares no país

247 - A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil informou que o alerta extremo contendo a palavra “misantropia”, recebido por moradores de diferentes regiões do Brasil na madrugada deste sábado (20), foi provocado por uma invasão à plataforma oficial de envio de mensagens emergenciais. A informação foi divulgada em nota oficial após a repercussão nacional.

Segundo a Defesa Civil Nacional, a plataforma do sistema Defesa Civil Alerta foi retirada do ar às 1h30 da madrugada, após sofrer uma invasão que permitiu o disparo remoto de uma mensagem por alguém sem vínculo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

De acordo com a nota, o alerta enviado era do tipo “Alerta Extremo” e continha apenas a palavra “misantropia”. O termo significa aversão ou ódio à humanidade. Para o órgão, há fortes indícios de que o episódio tenha sido resultado de um ataque cibernético.

“A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”, afirmou a secretaria.

A mensagem gerou preocupação e confusão entre usuários de celulares em cidades como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Além do alerta sonoro, moradores relataram nas redes sociais o recebimento de mensagens de texto sem contexto e com erros de escrita, aumentando as suspeitas de uso indevido do sistema.

Em sua manifestação oficial, a Defesa Civil destacou que o conteúdo enviado não tinha qualquer relação com fenômenos climáticos, riscos naturais ou situações de emergência. O órgão também informou que o sistema foi imediatamente desativado como medida de segurança.

“Provavelmente se trata de um ataque hacker”, registrou a nota oficial.

Diante da gravidade do caso, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil anunciou que acionará a Polícia Federal para investigar a invasão e identificar os responsáveis pelo acesso indevido à plataforma governamental.

“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”, acrescentou o comunicado.

O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar mensagens emergenciais diretamente aos celulares localizados em áreas sob risco de desastres naturais ou outras situações graves. O mecanismo tem sido adotado em todo o país para alertar a população sobre eventos extremos e orientar medidas de proteção.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a origem da invasão nem sobre o número de aparelhos que receberam a mensagem. A investigação deverá apurar como ocorreu o acesso indevido à plataforma e quais medidas serão adotadas para evitar novos incidentes.