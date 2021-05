Defesa de Lula entra com pedido de suspeição de procuradores no caso dos caças suecos

247 - A defesa do ex-presidente Lula ingressou na noite desta segunda-feira (3) na 10° Vara Federal em Brasília com um pedido de suspeição dos procuradores que atuam no caso dos caças suecos comprados durante o governo Dilma, apontando que as denúncias sobre irregularidades foram idealizadas pela Lava Jato de Curitiba, declarada pelo STF incompetente e suspeita.

Os advogados do petista alegam, com base em mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que "a acusação deduzida na denúncia que originou a ação penal em tela foi idealizada pela Lava Jato de Curitiba, dentro de um 'plano' que buscava liquidar" o ex-presidente.

Eles denunciam também a atuação de autoridades norte-americanas no processo. "Para fabricar a acusação", dizem, "os procuradores de Curitiba recorreram à atuação ilegal da Receita Federal e até mesmo à articulações com autoridades norte-americanas".

Os advogados destacam que "procuradores de Brasília combinaram com a Lava Jato de Curitiba até mesmo o conteúdo do depoimento de Antonio Palocci, que foi ouvido como 'testemunha do juízo'".

Com informações da CNN Brasil.

